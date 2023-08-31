Пешеходные дорожки, зоны отдыха и граффити: в Казани завершили благоустройство Кремлевской дамбы

Глава Татарстана Минниханов оценил благоустройство Кремлевской дамбы в Казани

В Казани завершили благоустройство территории у Кремлевской транспортной дамбы. На участке, которые проходит от Центра семьи «Казан» и до Кремлевской набережной были проложены велопешеходные маршруты, высажены деревья, а также установлены скамейки. Результаты проделанной работы были оценены главой РТ Рустамом Миннихановым, а также главой города Ильсуром Метшиным.

Благоустроенная часть набережной связана центр города, набережную и Кремль с новым микрорайоном, где находится центр семьи, сквер «Молодежный», Фестивальный бульвар. В планах - проводить здесь велозаезды, пробежки и спортивные марафоны.

Велопешеходный маршрут составляет 2 км. На нем были также установлены 26 скамеек, 13 урн, обустроено 45 велопарковок. Помимо этого, специалисты высадили порядка 3,7 тысячи деревьев и кустарников, которые защищают пешеходов от пыли и выхлопных газов. На стене, которая расположена вдоль прогулочного маршрута, иллюстратор Гузель Бану нарисует граффити.