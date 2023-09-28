Первые пройдут в Казани: стало известно расписание соревнований «Игр будущего»

Стало известно расписание соревнований «Игр будущего» в Казани

Соревновательная программа «Игр будущего», которые пройдут в Казани, стартует 21 февраля, а 3 марта состоятся финалы по четырем дисциплинам. Программа «Игр будущего» была представлена в Москве сегодня, 28 сентября.

Церемония открытия «Игр будущего» состоится 23 февраля. На следующий день, 24 февраля, пройдут финалы по фиджитал-единоборствам и Warface. Финал по Dota 2 пройдет 26 февраля, а 27 февраля - по фиджитал-хоккею и битве роботов. Финалисты Countre Strike встретятс 28 февраля, а 29 пройдут финалы по спортивному программированию, фиджитал-баскетболу и прохождению игр на скорость.

Участники также выявят победителя в игре «Мир танков» 1 марта, 2 марта - в MLBB, а 3 марта состоятся финалы по фиджитал-футболу, фиджитал-скейтбордингу, фиджитал-гонкам и Standoff 2, сообщает ТАСС.