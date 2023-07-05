Перевозил наркотики в мишках: жителя Казани задержали с "мармеладной запрещенкой"

Житель Казани был задержан с 730 граммами мармеладных мишек с марихуаной

Телеграм-канал Baza сообщает о задержании в Татарстане молодого человека, у которого было 750 грамм мармеладок с марихуаной.

По данным телеграм-канала, житель Казани в возрасте 35 лет был задержан на улице Родины 3 июля 2023 года. о время осмотра его автомобиля были обнаружены мармеладные мишки с наркотиками. Позже правоохранителям удалось найти и тайник, в котором содержался остальной товар.

Всего сотрудники полиции изъяли 730 грамм мармеладок. Молодой человек находится под арестом по административной статье "неповиновение законному требованию полиции". На него также уже возбудили уголовное дето и в ближайшее время будет выбрана мера пресечения.