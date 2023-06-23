Переводят транспорт на газ: из бюджета Татарстана на этим меры выделили 49 млн рублей

Из бюджета Татарстана в 2023 году выделили 49 млн рублей на перевод транспорта на газ

В Татарстане в 2023 году выделят 122 миллиона рублей на перевод транспортных средств на газомоторное топливо. При этом 73 миллиона - из федерального бюджета, а 49 - из республиканского, сообщил замминистра промышленности РТ Марат Минибаев сегодня, 23 июня, на пресс-конференции.

По результатам пяти месяцев 2023 года на КПГ были переоборудованы 199 транспортных средств. Годом ранее, в 2022, данный показатель достиг 1,2 тысчи единиц. Тогда на эти цели было выделено чуть больше средства - 134 миллиона.

Замминистра также отметил, что в 2022 года было выделено 252 миллиона на строительство АГНКС. Из них 100 миллионов - из бюджета Татарстана. Были построены семь объектов.