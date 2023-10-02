Переманивают из других регионов: в Казань за пять лет переехало больше тысячи учителей

В Казань из других регионов за пять лет переехали больше тысячи учителей

В Казань за пять лет переехали 1,3 тысячи учителей из других городов и регионов, о чем заявил глава управления образования Ирек Ризванов на утреннем совещании в исполкоме Казани. Проводил совещание глава Казани Ильсур Метшин.

В начале учебного года сообщалось, что педагогов переманивают из Марий Жл, Башкортостана, Оренбургской, Кировской и Самарской областей, а также из других районов Татарстана. Казани не хватает учителей математики, начальных классов, естественных наук и английского.

Отмечается, что кадровых вопрос решается не только переманиванием специалистов из других регионов, что и целевым набором в вузы с обязательной отработкой в школах на протяжении пяти лет после получения диплома. Работа ведется также с казанскими педагогическими колледжами и КФУ.