Перекроют на четыре дня: в Казани ограничат движение автомобилей из-за строительства тепловых сетей

В Казани с 1 июля временно ограничат движение по улице Железнодорожников

В Казани будет временно ограничено движение автомобилей по улице Железнодорожников в поселке Юдино. Связана эта мера со строительством наружных тепловых сетей.

В комитете внешнего благоустройства Исполкома Казани сообщили, что ограничение будет действовать с 1 по 4 июля 2023 года возле здания №19к1.

Жителей и гостей города просят заранее подумать о планируемом маршруте передвижения, а также соблюдать все установленные временные знаки дорожного движения.