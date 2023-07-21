Новости Казани
· Полина Модестова

Перекроют город: в Казани 12 августа пройдет триатлон и будет ограничено движение машин

В Казани ограничат движение транспорта в день проведения Казанского триатлона 12 августа
Перекроют город: в Казани 12 августа пройдет триатлон и будет ограничено движение машин

pixabay

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В Казани 12 августа будет ограничено движение транспорта сразу по нескольким улицам из-за проведения Казанского триатлона. Все они начнут действовать с пяти часов утра.

До 15:45 будут перекрыты участки:

  • на съезде по Декабристов, от Кремлевской дамбы до С. Хакима в одном направлении движения;
  • по С. Хакима, от Декабристов до Абсалямова, в двух направлениях движения.

До 14:15 будут перекрыты участки:

  • по С. Хакима, от Абсалямова до Ф. Амирхана, остановят движение в двух направлениях;
  • по Бондаренко, от С. Хакима до Чистопольской, остановят движение в двух направлениях;
  • по С. Хакима, от Амирхана до Чистопольской, остановят движение в двух направлениях.
  • по Чистопольской, от съезда на С. Хакима до съезда на Чистопольскую остановят движение трех правых полос;
  • по внутренней дороге вокруг стадиона «Ак Барс Арена», полностью ограничат движение.

До 11:10 будут перекрыты участки:

  • по нижнему мосту, от внутренней дороги стадиона «Ак Барс Арена» до проспекта Ямашева;
  • по дороге под мостом «Миллениум», от С. Хакима у аквапарка «Ривьера» до Ф. Амирхана, 1д.

С 7 утра до 15:40 будет перекрыто два направления движения по Пролетарской.

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