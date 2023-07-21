Перекроют город: в Казани 12 августа пройдет триатлон и будет ограничено движение машин

В Казани ограничат движение транспорта в день проведения Казанского триатлона 12 августа

В Казани 12 августа будет ограничено движение транспорта сразу по нескольким улицам из-за проведения Казанского триатлона. Все они начнут действовать с пяти часов утра.

До 15:45 будут перекрыты участки:

на съезде по Декабристов, от Кремлевской дамбы до С. Хакима в одном направлении движения;

по С. Хакима, от Декабристов до Абсалямова, в двух направлениях движения.

До 14:15 будут перекрыты участки:

по С. Хакима, от Абсалямова до Ф. Амирхана, остановят движение в двух направлениях;

по Бондаренко, от С. Хакима до Чистопольской, остановят движение в двух направлениях;

по С. Хакима, от Амирхана до Чистопольской, остановят движение в двух направлениях.

по Чистопольской, от съезда на С. Хакима до съезда на Чистопольскую остановят движение трех правых полос;

по внутренней дороге вокруг стадиона «Ак Барс Арена», полностью ограничат движение.

До 11:10 будут перекрыты участки:

по нижнему мосту, от внутренней дороги стадиона «Ак Барс Арена» до проспекта Ямашева;

по дороге под мостом «Миллениум», от С. Хакима у аквапарка «Ривьера» до Ф. Амирхана, 1д.

С 7 утра до 15:40 будет перекрыто два направления движения по Пролетарской.