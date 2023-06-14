Перекроют дороги и запретят проносить эти вещи: в Челнах в день Сабантуя усилят меры безопасности

В Челнах 17 июня усилят меры безопасности в связи с проведением Сабантуя

Представители УМВД по Набережным Челнам рассказали, что во время празднования Сабантуя в городе, 17 июня, будут приняты усиленные меры безопасности. Для обеспечения правопорядка и общественной безопасности в планах - задействовать полицейских Набережночелнинского гарнизона, а также сотрудников частных охранных организаций, добровольные народные дружины, членов общественных молодежных формирований правоохранительных направлений.

Будет обеспечиваться и безопасность дорожного движения, в связи с чем с 7:00 до 23:00 будут перекрыты участки дорог:

По проспекту Чулман - от проспекта Раиса Беляева до проспекта Вахитова;

По проспекту Хасана Туфана - от проспекта Чулман до улицы Раскольникова;

По улице Раскольникова - от проспекта Раиса Беляева до проспекта Хасана Туфана.

Будут организованы контрольно-пропускные пункты на территории проведения Сабантуя-2023. Правоохранители просят обратить внимание на то, что запрещено проносить на мероприятие: