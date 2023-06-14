Новости Казани
· Полина Модестова

Перекроют дороги и запретят проносить эти вещи: в Челнах в день Сабантуя усилят меры безопасности

В Челнах 17 июня усилят меры безопасности в связи с проведением Сабантуя
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Представители УМВД по Набережным Челнам рассказали, что во время празднования Сабантуя в городе, 17 июня, будут приняты усиленные меры безопасности. Для обеспечения правопорядка и общественной безопасности в планах - задействовать полицейских Набережночелнинского гарнизона, а также сотрудников частных охранных организаций, добровольные народные дружины, членов общественных молодежных формирований правоохранительных направлений.

Будет обеспечиваться и безопасность дорожного движения, в связи с чем с 7:00 до 23:00 будут перекрыты участки дорог:

  • По проспекту Чулман - от проспекта Раиса Беляева до проспекта Вахитова;
  • По проспекту Хасана Туфана - от проспекта Чулман до улицы Раскольникова;
  • По улице Раскольникова - от проспекта Раиса Беляева до проспекта Хасана Туфана.

Будут организованы контрольно-пропускные пункты на территории проведения Сабантуя-2023. Правоохранители просят обратить внимание на то, что запрещено проносить на мероприятие:

  • Алкоголь;
  • Оружие любого типа;
  • Колющие или режущие предметы;
  • Средства маскировки или предметы, затрудняющие установление личности;
  • Аэрозольные баллончики, сжатые и сжиженные газы;
  • Воспламеняющиеся вещества;
  • Жидкости и порошкообразные вещества;
  • Средства защиты тела: бронежилеты, корсеты, кроме обусловленных медицинскими показаниями;
  • Наркотические и психотропные вещества;
  • Стеклянные и металлические контейнеры, бутылки и банки;
  • Медицинские шприцы и иглы;
  • Другие вещества и предметы, представляющие опасность, а также запрещенные к обороту на территории Российской Федерации.
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