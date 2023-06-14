Перекроют дороги и запретят проносить эти вещи: в Челнах в день Сабантуя усилят меры безопасности
Представители УМВД по Набережным Челнам рассказали, что во время празднования Сабантуя в городе, 17 июня, будут приняты усиленные меры безопасности. Для обеспечения правопорядка и общественной безопасности в планах - задействовать полицейских Набережночелнинского гарнизона, а также сотрудников частных охранных организаций, добровольные народные дружины, членов общественных молодежных формирований правоохранительных направлений.
Будет обеспечиваться и безопасность дорожного движения, в связи с чем с 7:00 до 23:00 будут перекрыты участки дорог:
- По проспекту Чулман - от проспекта Раиса Беляева до проспекта Вахитова;
- По проспекту Хасана Туфана - от проспекта Чулман до улицы Раскольникова;
- По улице Раскольникова - от проспекта Раиса Беляева до проспекта Хасана Туфана.
Будут организованы контрольно-пропускные пункты на территории проведения Сабантуя-2023. Правоохранители просят обратить внимание на то, что запрещено проносить на мероприятие:
- Алкоголь;
- Оружие любого типа;
- Колющие или режущие предметы;
- Средства маскировки или предметы, затрудняющие установление личности;
- Аэрозольные баллончики, сжатые и сжиженные газы;
- Воспламеняющиеся вещества;
- Жидкости и порошкообразные вещества;
- Средства защиты тела: бронежилеты, корсеты, кроме обусловленных медицинскими показаниями;
- Наркотические и психотропные вещества;
- Стеклянные и металлические контейнеры, бутылки и банки;
- Медицинские шприцы и иглы;
- Другие вещества и предметы, представляющие опасность, а также запрещенные к обороту на территории Российской Федерации.