Педагоги приезжают из других регионов: в Казани наблюдается нехватка кадров в школах

За два года в школы Казани трудоустроились 130 педагогов из других регионов России

В школы Казани за два года трудоустроились 130 педагогов, прибывших из других регионов России и зарубежья. Наиболее часто в столицу РТ специалисты переезжаю из Марий Эл, Кировской, Самарской и Оренбургской области, Башкортостана.

Глава города Ильсур Метшин отметил, что помимо строительства школ, создания всех необходимых условий, наблюдается также дефицит учителей. В Казани становится все больше учеников, когда число выпускников педвузов, учителей такими темпами не растет. Он считает, что необходимо продолжать работать в этом направлении.

Ирек Ризванов отметил, что в общеобразовательных учреждениях сейчас не хватает преподавателей математики, естественных наук, начальных классов и английского языка. Для сокращения дефицита кадров управление взаимодействует с педагогическими колледжами и КФУ. К примеру, каждый год проводится конкурс среди выпускников школ для обучение в вузе по целевому направлению.