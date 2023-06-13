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· Полина Модестова

Пчелы облепили трап: в аэропорту из-за нашествия насекомых произошла задержка рейса

В аэропорту «Пулково» 12 июня задержали рейс в Казань из-за нашествия пчел
Пчелы облепили трап: в аэропорту из-за нашествия насекомых произошла задержка рейса

pixabay

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Стало известно о переменах в расписании полетов в аэропорту "Пулково", которое оказалось связано с нашествие пчел. СМИ сообщали, что в Санкт-Петербург 12 июня не был вовремя отправлен самолет в Казань, так как, когда в нему подогнали трап, то его сразу же облепили пчелы. В результате запуск пассажиров на рейс Nord Wind до Казани был бы слишком опасен для них.

Казань, со слов очевидцев, стала не единственным направлением, куда не смогли вовремя отправиться люди. Из-за нашествия насекомых задержали и самолет, отправляющийся в Москву.

Однако, как сообщает "Ъ", ссылаясь на пресс-службу аэропорта, инцидент если и имел место, то не оказал никакого влияния на работу аэропорта. Чрезвычайных ситуаций зафиксировано не было, а самолет Nord Wind вылетел в 13:16 в штатном режиме.

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