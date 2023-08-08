Пассажиропоток вырос в четыре раза: поезд между Казанью и Нижним Новгородом пользуется большой популярностью

Между Казанью и Нижним Новгородом пассажиропоток увеличился в четыре раза за год

Поезда по маршруту Казань - Нижний Новгород перевезли больше 260 тысяч человек, что позволило увеличить среднесуточный пассажиропоток в четыре раза за год.

Сообщается, что на маршруте курсирует современный подвижный состав, который оснащен системой климат-контроля с обеззараживанием воздуха, видеонаблюдением, туалетной комнатной и телевизорами. Если в нем также детский уголок и манеж. Вагоны адаптированы для перевозки граждан с ограниченными возможностями здоровья.

Торжественный запуск первой пары поездов по маршруту Казань - Нижний Новгород - Казань провели 4 августа 2022 года. Спустя еще три месяца, из-за высокой популярности маршрута, была дополнительно назначена пара поездов на него.