Парусные гонки, «пляжные звезды» и спортивные итоги года: появилась полная программа Дня физкультурника в Казани

Появилась полная программа Дня физкультурника в Казани

День физкультурника в Казани отметят 12 августа. Главная площадка празднования будет в экстрим-парке «Урам». Ожидается, что участие в мероприятии примут порядка 2,5 тысячи человек. Появился полная программа праздника:

Дворец водных видов спорта

в 9:00 начнутся соревнования по пляжному волейболу и футболу.

Лекторий экстрим-парка «Урам»

в 10 пройдет открытие конференции «Казаныш»;

с 13 до 15 часов будут проходит отчеты директоров ФСО;

с 15 до 17 часов пройдет методическая сессия.

Экстрим-парк «Урам»