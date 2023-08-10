Парусные гонки, «пляжные звезды» и спортивные итоги года: появилась полная программа Дня физкультурника в Казани
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День физкультурника в Казани отметят 12 августа. Главная площадка празднования будет в экстрим-парке «Урам». Ожидается, что участие в мероприятии примут порядка 2,5 тысячи человек. Появился полная программа праздника:
Дворец водных видов спорта
- в 9:00 начнутся соревнования по пляжному волейболу и футболу.
Лекторий экстрим-парка «Урам»
- в 10 пройдет открытие конференции «Казаныш»;
- с 13 до 15 часов будут проходит отчеты директоров ФСО;
- с 15 до 17 часов пройдет методическая сессия.
Экстрим-парк «Урам»
- в 9 часов начнутся соревнования по уличному баскетболу, волейболу, парусному спорту, фиджитал-спорту и паркуру;
- в 9:30 запланировано начало соревнования по силовому экстриму;
- в 10 утра начнутся игры ГТО;
- в 11 утра - турнир по боксу;
- с 11:15 до 11:30 будет проходить зарядка;
- с 11:30 до 12:30 - скандинавская ходьба;
- с 11:30 до 11:45 проведут церемонию открытия праздника;
- в 11:45 начнется вручение муниципальных и ведомственных наград;
- в 12 утра - соревнования по пляжному волейболу;
- с 12:30 до 15:30 можно будет посмотреть показательное выступление по силовому экстриму.