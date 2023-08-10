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· Полина Модестова

Парусные гонки, «пляжные звезды» и спортивные итоги года: появилась полная программа Дня физкультурника в Казани

Появилась полная программа Дня физкультурника в Казани
Парусные гонки, «пляжные звезды» и спортивные итоги года: появилась полная программа Дня физкультурника в Казани

pixabay

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День физкультурника в Казани отметят 12 августа. Главная площадка празднования будет в экстрим-парке «Урам». Ожидается, что участие в мероприятии примут порядка 2,5 тысячи человек. Появился полная программа праздника:

Дворец водных видов спорта

  • в 9:00 начнутся соревнования по пляжному волейболу и футболу.

Лекторий экстрим-парка «Урам»

  • в 10 пройдет открытие конференции «Казаныш»;
  • с 13 до 15 часов будут проходит отчеты директоров ФСО;
  • с 15 до 17 часов пройдет методическая сессия.

Экстрим-парк «Урам»

  • в 9 часов начнутся соревнования по уличному баскетболу, волейболу, парусному спорту, фиджитал-спорту и паркуру;
  • в 9:30 запланировано начало соревнования по силовому экстриму;
  • в 10 утра начнутся игры ГТО;
  • в 11 утра - турнир по боксу;
  • с 11:15 до 11:30 будет проходить зарядка;
  • с 11:30 до 12:30 - скандинавская ходьба;
  • с 11:30 до 11:45 проведут церемонию открытия праздника;
  • в 11:45 начнется вручение муниципальных и ведомственных наград;
  • в 12 утра - соревнования по пляжному волейболу;
  • с 12:30 до 15:30 можно будет посмотреть показательное выступление по силовому экстриму.
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