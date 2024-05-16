Парк «Савиново» в Казани будет площадкой для проведения «Чистых игр»

18 мая в Казани будут проводиться «Чистые игры». Местом для сбора мусора был выбран парк «Савиново» по результатам голосования горожан.

Будет две возрастные категории - взрослые и дети, которые будут соревноваться в сборе отходов в течение часа. Три команды, показавшие лучшие результаты, получат в качестве награды проживание в глэмпинге или прогулку на яхте.

Собранный мусор будет отправлен на переработку.