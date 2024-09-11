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Пьяный мужчина выпал с балкона 16-этажного дома

Спустя какое-то время человек упал около подъезда

Казань на максималках

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В региональной столице Татарстана мужчина зашел в 16-этажное строение, однако через несколько минут он рухнул. Об этом сообщили свидетели в телеграм-каналах Казани.

Жители сообщили, что неизвестный зашел в подъезд в дом на ул. Дубравная. Местная жительница отказала гостю поехать с ним в лифте. Некоторые комментаторы думают, что разговор с пьяным мужчиной мог бы его спасти.

Спустя какое-то время человек упал около подъезда. Сотрудники полиции обнаружили на балконе 16 этажа бутылку со спиртным.

Подписчики в соцсетях сообщили, что хорошо, что умерший никого с собой перед этим не забрал.

Ранее мы писали о том, что таксист лишил жизни пожилого приятеля в казанской квартире. Об этом рассказала представитель МВД РФ Ирина Волк. О пропаже пострадавшего рассказала его жена 8 сентября 2024 года.

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