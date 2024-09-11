Таксист убил казанца в квартире

Таксист лишил жизни пожилого приятеля в казанской квартире. Об этом рассказала представитель МВД РФ Ирина Волк.

О пропаже пострадавшего рассказала его жена 8 сентября 2024 года. Женщина сообщила, что ее супруг перестал выходить на связь, а дверь квартиры, где он возможно есть, заблокирована.

По информации Волк, правоохранители приехали на место и нашли тело 69-летнего казанца с признаками насилия.

Сотрудники полиции нашли подозреваемого - таксист. Известно, что он был знаком с умершим.

Водитель уже задержан, расследование преступления продолжается. В настоящее время устанавливаются обстоятельства случившегося и причины убийства.

Ранее мы писали о том, что экс-замначальника Казанского танкового училища убили в День танкиста на Япеева.

По предварительным данным, на теле были замечены ножевые раны и травмы головы.