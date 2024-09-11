Таксист убил казанца в квартире
Катя Царева
Таксист лишил жизни пожилого приятеля в казанской квартире. Об этом рассказала представитель МВД РФ Ирина Волк.
О пропаже пострадавшего рассказала его жена 8 сентября 2024 года. Женщина сообщила, что ее супруг перестал выходить на связь, а дверь квартиры, где он возможно есть, заблокирована.
По информации Волк, правоохранители приехали на место и нашли тело 69-летнего казанца с признаками насилия.
Сотрудники полиции нашли подозреваемого - таксист. Известно, что он был знаком с умершим.
Водитель уже задержан, расследование преступления продолжается. В настоящее время устанавливаются обстоятельства случившегося и причины убийства.
Ранее мы писали о том, что экс-замначальника Казанского танкового училища убили в День танкиста на Япеева.
По предварительным данным, на теле были замечены ножевые раны и травмы головы.
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