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Ожидается до +34: погода готовит Татарстану неприятный сюрприз

6 июля 2023 года в Татарстане ожидается жара до +34
Ожидается до +34: погода готовит Татарстану неприятный сюрприз

Дарья Порсева

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В Татарстане завтра, 6 июля 2023 года, погода удивит очень высокими температурами - столбики термометров поднимутся до 34 градусов, сообщили синоптики республиканского гидрометцентра.

При этом, несмотря на переменную облачность, не ожидается существенных осадков. Ветер поднимется западный, а местами - северо-западный. Его скорость составит около 9 метров в секунду.

Ближайшей ночью температура воздуха составит 16-21 градус, а в некоторых районах Татарстана может опуститься до 11 градусов.

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