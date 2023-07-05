Ожидается до +34: погода готовит Татарстану неприятный сюрприз

6 июля 2023 года в Татарстане ожидается жара до +34

В Татарстане завтра, 6 июля 2023 года, погода удивит очень высокими температурами - столбики термометров поднимутся до 34 градусов, сообщили синоптики республиканского гидрометцентра.

При этом, несмотря на переменную облачность, не ожидается существенных осадков. Ветер поднимется западный, а местами - северо-западный. Его скорость составит около 9 метров в секунду.

Ближайшей ночью температура воздуха составит 16-21 градус, а в некоторых районах Татарстана может опуститься до 11 градусов.