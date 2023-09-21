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Отремонтирован участок на улице Мира: 24 специалисты трудятся на дороге в поселке Самосырово

Ремонт улицы Мира в поселке Самосырово завершат к концу сентября 2023 года
Отремонтирован участок на улице Мира: 24 специалисты трудятся на дороге в поселке Самосырово

Юлия Марченко

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В поселке Самосырово в конце сентября 2023 года будет отремонтирован участок на улице Мира, протяженность которого 3,5 км. На объекте на данный момент проводят работы 24 специалисты. Задействовано от шести одо пятнадцати единиц специальной техники. Ремонт выполняет по национальному проекту «Безопасные и качественные дороги».

На площади в 25 тысяч квадратных метров будет обновлено асфальтобетонное покрытие. Здесь также обустроят тротуары, остановочные павильоны и наружное освещения, сообщает администрация Советского района республиканской столицы.

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