Отправятся в лагерь "Чайка": в Татарстане 900 детей пройдут военно-спортивную подготовку

В Татарстане военно-спортивную подготовку в 2023 году пройдут 900 детей

В этом году в Татарстане будут проводить военно-спортивную подготовку для детей. В ней примут участие 900 ребят. Они будут направлены в лагерь "Чайка", сообщил глава минмолодежи РТ Ринат Садыков.

Подготовка для школьников будет абсолютно бесплатной. Отмечается, что проведение таких работ всегда было в приоритете при работе с детьми и молодежью республики.

Из года в год военно-спортивную подготовку проходят до трех тысяч подростков. Организуются и спортивно-патриотические лагеря с палатками в районах Татарстана.