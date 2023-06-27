Отправятся в лагерь "Чайка": в Татарстане 900 детей пройдут военно-спортивную подготовку
В этом году в Татарстане будут проводить военно-спортивную подготовку для детей. В ней примут участие 900 ребят. Они будут направлены в лагерь "Чайка", сообщил глава минмолодежи РТ Ринат Садыков.
Подготовка для школьников будет абсолютно бесплатной. Отмечается, что проведение таких работ всегда было в приоритете при работе с детьми и молодежью республики.
Из года в год военно-спортивную подготовку проходят до трех тысяч подростков. Организуются и спортивно-патриотические лагеря с палатками в районах Татарстана.