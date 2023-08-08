Откроют уже осенью: стало известно, сколько будет стоить вход в Спасскую башню после ремонта

Стала известна стоимость входа в Спасскую башню Казанского кремля после ремонта в 2023 году

Входные билеты в Спасскую башню Казанского кремля после ремонта будут стоить примерно 350 рублей, сообщает «БИЗНЕС Online». Напомним, что откроют для посещений ее осенью 2023 года. Отмечается, что для льготных категорий граждан стоимость билетов будет чуть ниже. Приобрести их также можно будет по «Пушкинской карте». Продают билеты на сайте и на кассе в Казанском кремле.

Музей в Спасской башне посвятили фортификации Казанского кремя, его башням и стенам. Посетители экспозиции смогут узнать, как крепость менялась на протяжении многих лет - во времена Волжской Булгарии, Золотой Орды, Казанского ханства. Отдельная экспозиция будет посвящена и самой Спасской башне, где будут проводиться выставки. Башня будет открыта для гостей только летом, а вот музейное пространство можно посещать круглый год.