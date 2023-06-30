Отключат на сутки: в Казани в Вахитовском и Советском районах не будет воды

В Вахитовском и Советском районах Казани 8 июля 2023 года отключат воду

В Вахитовском и Советском районе Казани будет временно прекращена подача водоснабжения. Связана такая мера с перевозкой вынесенного участка водовода, сообщают представители МУП "Водоканал". Отмечается, что воды не будет с 8 июля 12:00 по 9 июля 19:00. Полный список адресов публикует мэрия города.

Автоцистерны с водой будут размещаться лишь согласно поступающим заявкам, которые принимаются по телефону +7 (843) 231-62-60.