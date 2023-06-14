От удара перевернулась на крышу: в Казани в час пик произошло ДТП на трамвайных путях

В утренний час пик в Казани 14 июня произошло ДТП с перевертышем на трамвайных путях

В центре Казани сегодня утром, 14 июня 2023 года, произошло ДТП. Очевидцы сообщают, что столкнулись два автомобиля иностранной марки, после чего один из них перевернулся прямо на трамвайных путях. В результате произошла задержка общественного транспорта.

Авария имела место на пересечении Бархана Шахиди и Чернышевского около семи часов утра. Иномарка от сильного удара перевернулась прям на крышу. Другое авто также не осталось без повреждений - у него отлетел капот.

В пресс-службе МУП "Метроэлектротранс" сообщили, что на данный момент движение трамваев уже было восстановлено, однако около места ДТП все еще наблюдаются пробки. О пострадавших информации не поступало.