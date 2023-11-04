Оштрафованы 467 пешехода за 4 дня

С 31 октября по 9 ноября в Казани проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Пешеход». Его цель – это выявить и наказать нарушителей правил дорожного движения.



За 4 дня было составлено 467 административных материалов по отношению к пешеходам, пресекающих проезжую часть вне положенном месте. Об этом сообщила начальник отделения пропаганды БДД отдела Госавтоинспекции по городу Казани Алия Валиева.



Также самой уязвимой категорией являются пешеходы пожилого возраста, отметили в Госавтоинспекции Казани.