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Остается вопрос о целесообразности приобретения: Сетевая компания Казани приобрела снегоход за 4 миллиона

В Казани Сетевая компания приобрела снегоход за 4 миллиона рублей
Остается вопрос о целесообразности приобретения: Сетевая компания Казани приобрела снегоход за 4 миллиона

Надежда Острокол

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Снегоход стоимостью 4,2 миллиона рублей был приобретен АО «Сетевая компания» под руководством Ильшата Фардиева. Соответствующий контракт был заключен 28 августа.

Согласно техзаданию, снегоход должен был быть не старше 2022 года выпуска, а объем его двигателя - от 750 до 900 см*3, его мощность должна быть до 180 л.с. Помимо этого, прописаны и другие характеристики: вариаторная трансмиссия, впрыскная подача топлива с электронным управлением, бак на 42 л и другое. На снегоходе должны быть установлены фаркоп, герметичный пластиковый кофр и багажник.

Место поставки снегохода - Нижнекамск. В самом техническом задании при определении максимальной стоимости закупки указана сумма в 3,5 миллиона рублей. Как сообщает «БИЗНЕС Online», под предполагаемую закупку подходит BRP Lynx 69 Ranger LTD 900 ACE Turbo. АО «Сетевая компания» не предоставило ответ о целесообразности приобретения данного механического средства.

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