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· Полина Модестова

«Организовывал незаконные акции»: в Казани задержали сторонника украинских националистов

ФСБ задержала 29-летнего сторонника украинских националистов в Казани
«Организовывал незаконные акции»: в Казани задержали сторонника украинских националистов

pixabay

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Сотрудники ФСБ задержали в Казани подозреваемого в причастности к деятельности террористического украинского формирования, сообщает пресс-служба УФСБ России по Татарстану. Сторонник националистической идеологии, 29-летний житель Казани, подозревается в причастности к деятельности террористического украинского формирования, говорится в сообщении.

Следственным управлением СК РФ по РТ возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.5 УК РФ. В пресс-службе УФСБ по региону сообщили, что по заданию зарубежных кураторов мужчина изготавливал технические средства для совершения нападения на различные объекты инфраструктуры Казани и организовывал незаконные акции, направленные на распространение идей украинского национализма.

После задержания мужчина признался в содеянном и рассказал, что переписывался с представителями ВСУ, которые давали ему задания, сообщает ТАСС.

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