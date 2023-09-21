Опубликовано постановление исполкома: в Казани переделают дорогу на Габишева

В Казани переделают дорогу на улице Габишева - от Сафиуллина и до Кул Гали

В Приволжском районе Казани будут переделывать участок автомобильной дороги по улице Комиссара Габишева - от Сафиуллина и до Кул Гали. В сборнике документов было опубликовано постановление исполкома, согласно которому утверждается планировка территории, площадь которой 5 га.

Исполкомом Казани был опубликован чертеж дороги на Габишева уже с новым красными линиями.

Отмечается также, что реконструкция существующей дороги проектом не предусматривается. Она полностью обеспечена сетями наружного освещения, а также сетями ливневой канализации, в связи с чем нет необходимости производить переустройство инженерных коммуникаций.