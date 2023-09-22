Опрессованы 1 124 дома: один из районов Казани полностью готов к отопительному сезону

Советский район Казани готов к отопительному сезону 2023/2024

В Казани Советский район полностью готов к отопительному сезону, сообщает мэрия города. Специалистами были опрессованы 1 124 дома управляющих компаний, а также 349 домов ТСН, ТСЖ, ЖСК и небольших УК с центральным отоплением. Помимо того, опрессованы 231 объект соцкультбыта и подготовлены 21 ведомственный дом.

В целом же по Казани все образовательные и медицинские учреждения уже готовы к пуска тепла. В 11 школа и семи детских сашах, а также шести центрах доверия в ходе капремонта были обновлены сети. В Казани отопительный сезон будет объявлен при достижении среднесуточной температуры наружного воздуха в восемь градусов тепла.