Оповестят о принятом решении: в Казани изымают три дома в Вахитовском районе

Власти Казани изымут три дома и пристрой с участками в Вахитовском районе из-за стройки

В Казани, в Вахитовском районе города, изымают четыре участка. расположенных на Хади Такташа. Причина для этого - строительство сетей водоотведения местного значения. Распоряжение об этом появилось в сборнике документов и правовых актов исполкома Казани.

Сообщается, что три дома и пристрой, которые расположены на этих участках, попадают в зону планировки территории, ограниченной улицами Хади Такташа, Нурсултана Назарбаева и водной гладью озера Кабан, для установления границ театра Галиаскара Камала.

Администрацией Вахитовского и Приволжского района было поручено в течение десяти дней оповестить о принятом решении владельцев участков. Управлением жилищной политики будет оценена рыночная стоимость объектов, после чего с собственниками будет заключено соглашение об изъятии путем выкупа.