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Около казанского метро откроют пункты вакцинации от гриппа

В понедельник, 26 августа, начнётся новая стран...

kohma37.ru

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В понедельник, 26 августа, начнётся новая страница в борьбе с гриппом в Казани: у шести станций метро откроются пункты вакцинации. Это важное событие позволит жителям столицы Татарстана защитить своё здоровье в преддверии холодного сезона. Вакцинация будет проводиться ежедневно, с 8:00 до 19:00, включая выходные и праздничные дни, что делает процедуру максимально доступной для всех желающих.

Для получения прививки необходимо лишь предъявить паспорт, и, начиная с 18 лет, любой желающий сможет стать на шаг ближе к укреплению своей иммунной системы. В этом году используется отечественная вакцина «Совигрипп», которая зарекомендовала себя как эффективное средство в борьбе с вирусами.

Пункты вакцинации у метро — это удобное решение для горожан, позволяющее легко встраивать заботу о здоровье в повседневные дела. Приглашаем всех казанцев не упустить возможность обезопасить себя и своих близких от сезонных заболеваний. Объединяя усилия, мы сможем создать здоровую и защищённую среду для жизни и работы в нашем прекрасном городе.

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