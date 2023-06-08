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Окажет действенный эффект: госсовет РТ предложил лишать прав за нарушения, которые зафиксировала камера

Госсовет Республики Татарстан предложил лишать прав за зафиксированные камерами нарушения
Окажет действенный эффект: госсовет РТ предложил лишать прав за нарушения, которые зафиксировала камера

pixabay

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Госсовет Татарстана выдвинул предложение отбирать у водителей права за нарушения, которые были зафиксированы камерами. Как сообщает "Ъ", соответствующий проект поправок к КоАП РФ был направлен в совет законодателей при Госдуме. Такая инициатива предполагает усиление мер ответственности за повторное нарушение правил обгона и скоростного режима.

На данный момент в случае повторного превышение скорости более чем на 60 км/ч, а также повторный выезд на встречку прав могут лишить на один год. Однако, для этого нарушителя должен остановить инспектор ДПС. Если же нарушение зафиксировано камерами, то владелец транспортного средства получает штраф в пять тысяч рублей.

Авторы правок считают, что большая часть нарушений фиксируется камерами и штрафы не дают должных результатов, так как человек потом повторно совершает его. В Госсовете РТ считают, что рассмотрение в суде дела о лишении прав с учетом материалов видеофиксации окажет действенный эффект на нарушителей.

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