Движение по улице Аделя Кутуя в Казани поэтапно ограничат почти на месяц

В Казани на улице Аделя Кутуя будет временно ограничены участки проезжей части. Связана эта мера с проведением работ по реконструкции водопровода. Отмечается, что все ограничения будут проводить поэтапно.

21 июня - 17 июня - от дома №33 до дома №37;

23 июня - 17 июля - от дома №37 до дома №42;

25 июня - 17 июля - от дома ;41 и до улицы Седова.

Проезжая часть будет закрыта на участке дороги, который идет в направлении улицы Седова, о чем сообщили в Комитете внешнего благоустройства Казани.