Ограничат почти на месяц: в Казани поэтапно будут перекрывать дорогу на Аделя Кутуя
Оксиния Самринова
В Казани на улице Аделя Кутуя будет временно ограничены участки проезжей части. Связана эта мера с проведением работ по реконструкции водопровода. Отмечается, что все ограничения будут проводить поэтапно.
- 21 июня - 17 июня - от дома №33 до дома №37;
- 23 июня - 17 июля - от дома №37 до дома №42;
- 25 июня - 17 июля - от дома ;41 и до улицы Седова.
Проезжая часть будет закрыта на участке дороги, который идет в направлении улицы Седова, о чем сообщили в Комитете внешнего благоустройства Казани.