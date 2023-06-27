Ограничат почти на месяц: в Казани перекроют участок улицы из-за переустройства сетей

В Казани с 9 июля ограничат движение по улицам Петербургской и Островского

В Казани будет временно ограничено движение для автомобилей на нескольких улицах - Островского и Петербургской. Связано это с проведением работ по переустройству сетей кабельной канализации.

В комитете внешнего благоустройства Исполкома Казани сообщили, что ограничение будет действовать почти месяц - с 9 июля по 7 августа. Оно затронет участок от Петербургской до Островского в районе здания №86а по Петербургской.

Жителям и гостям города следует заранее планировать свой маршрут с учетом ограничений, а также учитывать временные знаки.