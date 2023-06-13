Ограничат на три дня: в Казани на Ново-Песочной нельзя будет проехать
Надежда Острокол
В администрации Казани сообщили, что на улице Ново-Песочной будет ограничено движение. Связана эта мера с проведением работ по устройству наружных сетей водоснабжения.
В Комитете внешнего благоустройства Исполкома города сообщили, что участок напротив дома №40 будет закрыт несколько дней - с 16 по 18 июня 2023 года.
- Напомним, что в областной столице на улице Дубравной также будет временно ограничено движение на участке от дома №14 до дома №28. Это необходимо, чтобы установить ограждение на строительной площадке.