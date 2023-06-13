Ограничат на три дня: в Казани на Ново-Песочной нельзя будет проехать

Движение по улице Ново-Песочной в Казани ограничат с 16 июня 2023 года

В администрации Казани сообщили, что на улице Ново-Песочной будет ограничено движение. Связана эта мера с проведением работ по устройству наружных сетей водоснабжения.

В Комитете внешнего благоустройства Исполкома города сообщили, что участок напротив дома №40 будет закрыт несколько дней - с 16 по 18 июня 2023 года.