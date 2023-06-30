Ограничат движение: в Казани перекроют Техническую из-за реконструкции тепловода

В Казани временно перекроют улицу Техническую в июле 2023 года

В Казани на улице Технической будет ограничено движение транспорта. Связана такая мера с проведением реконструкции магистрального тепловода. о чем сообщили в Комитете внешнего благоустройства Исполкома столицы республики.

Участок от здания №4 до здания №4б будет перекрыт с 4 июля по 10 августа. С 6 по 12 июля ограничат движение в районе здания №4а, а также полностью закроют въезд на автозаправочную станцию. С 13 по 19 июля будет ограничено движение рядом со зданием №4, а также полностью закрыт выезд из АЗС.

Жителей и гостей города просят заранее планировать маршрут и соблюдать правила, установленные временным дорожными знаками.