Ограничат движение по ночам: в Казани будет закрыта улица Бондаренко
Мэрия Казани (Денис Гордийко)
В Казани будет ограничено движение по улице Бондаренко. Связана такая мера с проведением реконструкции третьего северного коллектора.
Представители Комитета внешнего благоустройства Исполкома города сообщили, что в районе дома под номером 28 проезжая часть будет полностью закрыта с 00:00 до 6:00 на проятжении нескольких ночей - с 22 по 25 июля.
Напомним также, что на улице Бондаренко с 22 июля по 20 августа ограничат движение и в районе дома под номером10/8. Связана эта мера с проведением реконструкции внутриквартальных тепловых сетей.