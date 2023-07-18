Ограничат движение по ночам: в Казани будет закрыта улица Бондаренко

На несколько ночей с 22 по 25 июля ограничат движение по улице Бондаренко в Казани

В Казани будет ограничено движение по улице Бондаренко. Связана такая мера с проведением реконструкции третьего северного коллектора.

Представители Комитета внешнего благоустройства Исполкома города сообщили, что в районе дома под номером 28 проезжая часть будет полностью закрыта с 00:00 до 6:00 на проятжении нескольких ночей - с 22 по 25 июля.

Напомним также, что на улице Бондаренко с 22 июля по 20 августа ограничат движение и в районе дома под номером10/8. Связана эта мера с проведением реконструкции внутриквартальных тепловых сетей.