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· Полина Модестова

Ограничат движение по ночам: в Казани будет закрыта улица Бондаренко

На несколько ночей с 22 по 25 июля ограничат движение по улице Бондаренко в Казани
Ограничат движение по ночам: в Казани будет закрыта улица Бондаренко

Мэрия Казани (Денис Гордийко)

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В Казани будет ограничено движение по улице Бондаренко. Связана такая мера с проведением реконструкции третьего северного коллектора.

Представители Комитета внешнего благоустройства Исполкома города сообщили, что в районе дома под номером 28 проезжая часть будет полностью закрыта с 00:00 до 6:00 на проятжении нескольких ночей - с 22 по 25 июля.

Напомним также, что на улице Бондаренко с 22 июля по 20 августа ограничат движение и в районе дома под номером10/8. Связана эта мера с проведением реконструкции внутриквартальных тепловых сетей.

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