Огонь затронул лишь современные элементы: стало известно, когда будет восстановлен погоревший Алафузовский театр

Стала известна примерная дата восстановления погоревший Алафузовский театр в Казани

В погоревшем здании Алафузовского театра арт-резиденции «Созвездия-Йолдызлык» восстановительные работы могут завершиться уже в конце 2024 года, сообщает «БИЗНЕС Online», ссылаясь на пресс-службу ГИСУ РТ.

На данный момент в арт-резиденции устанавливают балки и выполняют монтаж стропил кровли. Рабочие завершили укрепление стен зрительного зала. Специалисты также разрабатывают проект реставрационных работ.

Напомним, что пожар в здании театра произошел летом 2022 года. В ГИСУ сообщили, что элементы, имеющие культурную ценность, в результате происшествия не пострадали. Огонь затронул лишь современные элементы кровли и чердачного перекрытия.

Ранее стало известно, что на противоаварийный работы, проводимые в здании Алафузовского театра, было выделено 38 миллионов рублей. Завершат их в декабре 2023 года.