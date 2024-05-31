Официальный гимн Игр БРИКС в Казани исполнят Filatov & Karas и Лев Лещенко

Групп Filatov & Karas вместе со Львом Лещенко записан официальный гимн БРИКС, которые состоятся в Казани. Лев Валерианович исполняет припев. Об этом рассказали сами организаторы мероприятия.

Трек «Чемпион 1» выбрали официальной песней Игр. Песня будет доступна для прослушивания уже 7 июня.

Напомним, игры БРИКС пройдут в Казани в период с 12 по 23 июня 2024 года. В них будут участвовать больше 4,7 тыс. человек из 74 стран, пишет Вечерняя Казань.