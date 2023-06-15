Новости Казани
· Полина Модестова

Одобрили единогласно: В Тукаевском районе выбран новый имам-мухтасиб

В Тукаевском районе был единогласно одобрен новый имам-мухтасиб
Подписаться в Telegram

Стало известно, кто стал новым имам-мухтасибом Тукаевского районе, - это Инсаф хазрат Саубанов. До этого он являлся хазратом челнинской мечети "Ихлас",

Его кандидатура накануне, 14 июля, была единогласно одобрена на избирательном собрании. Мероприятие провели под председательством муфтия Татарстана Камиля хазрата Самигуллина.Участие в нем приняли местные хазраты, руководитель района Фаил Камаев. а также глава мухтасибата Набережных Челнов Альфас хазрат Гайфуллин. До этого районным мухтасибатом руководит Зявдат хазрат Харрасов.

Следующая новость ↓

Популярное

Ипотека за 1 рубль в месяц, покупка без первоначалки и не только: малоизвестные способы выгодно купить квартиру в Казани
Гид по скидкам Казани
4 часа назад

Ипотека за 1 рубль в месяц, покупка без первоначалки и не только: малоизвестные способы выгодно купить квартиру в Казани

Новости Казани

день назад

Мобилизация здесь и сейчас: в стране призвали готовить мужчин к обучению

Гид по скидкам Казани

день назад

С такими вопросам не в поликлинику: с чем лучше обращаться в платную клинику

уничтожение грызунов мышей

Новости Казани

16 часов назад

Жителям готовят временное жилье: в Казани произошел пожар в жилом доме на Чехова

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Гид по Казани: акции, скидки и необычные предложения города

ремонт фотон в Москве

Общество

15 часов назад

Россиянам начали массово приходить письма с подписью «призыв по мобилизации» и «всеобщая мобилизация 2023»

Лонгриды

6 часов назад

Пожар начался с пятого этажа: стали известны подробности возгорания на Чехова в Казани

Лонгриды

день назад

«Много пьяных, полиция спит»: Как в Казани прошло празднование Дня России

Новости Казани

день назад

"Годовые обойдутся в 218 тысяч": в Казани хотят ввести абонементы на платные парковки

Новости Казани

день назад

От удара перевернулась на крышу: в Казани в час пик произошло ДТП на трамвайных путях
Новости Казани
2 дня назад

В Татарстане копить придется восемь лет: эксперты составили рейтинг доступности жилья в регионах

В Татарстане копить придется восемь лет: эксперты составили рейтинг доступности жилья в регионах

Новости Казани

час назад

Одобрили единогласно: В Тукаевском районе выбран новый имам-мухтасиб

Интересное в Казани

день назад

Казанцам рассказали, как ухаживать за пионами

Новости Казани

час назад

"Его площадь - 30 тысяч квадратных метров": KazanExpress планирует продать склад в свияжском логоцентре

Новости Казани

2 часа назад

Не выбрал безопасную скорость: в Челнах водитель разбился насмерть, врезавшись в столб
Закрыли на несколько месяцев: в Казани закрыли мост через Киндерку
Новости Казани
21 минуту назад

Закрыли на несколько месяцев: в Казани закрыли мост через Киндерку

Новости Казани

2 часа назад

Людей обеспечат едой и временным жильем: в Казани 142 человека остались без крова из-за пожара в пятиэтажном доме

Новости Казани

2 часа назад

Потратят 352 миллиона: в Казани отремонтируют еще четыре детских сада

Новости Казани

2 часа назад

"Превысила 38 млрд рублей": в Татарстане выросло количество потребительских кредитов
Читательница ProKazan рассказала, что ее удивило в казанском жилом комплексе
Интересное в Казани
7 дней назад

Читательница ProKazan рассказала, что ее удивило в казанском жилом комплексе