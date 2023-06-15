Одобрили единогласно: В Тукаевском районе выбран новый имам-мухтасиб

В Тукаевском районе был единогласно одобрен новый имам-мухтасиб

Стало известно, кто стал новым имам-мухтасибом Тукаевского районе, - это Инсаф хазрат Саубанов. До этого он являлся хазратом челнинской мечети "Ихлас",

Его кандидатура накануне, 14 июля, была единогласно одобрена на избирательном собрании. Мероприятие провели под председательством муфтия Татарстана Камиля хазрата Самигуллина.Участие в нем приняли местные хазраты, руководитель района Фаил Камаев. а также глава мухтасибата Набережных Челнов Альфас хазрат Гайфуллин. До этого районным мухтасибатом руководит Зявдат хазрат Харрасов.