Новости Казани
· Полина Модестова

Общая стоимость - 112 миллионов: в Татарстане 8 проектов примут участие в конкурсе на гранты

В конкурсе на гранты для развития агротуризма поучавствуют 8 проектов из Татарстана
Подписаться в Telegram

В конкурсе министерства сельского хозяйства РФ по предоставлению гранта "Агротуризма" будут принимать участие восемь проектов от Татарстана, сообщает БИЗНЕС Online. Их общая стоимость составит 112 миллионов рублей, а суммарно они претендуют поти на 84 миллиона рублей грантов.

Директор ГБУ "Центр компетенций по развитию сельскохозяйственной кооперации в РТ" Диляра Шувалова отметила, что в основном перечень расходов претендентов на грант "Агротуризм" направлен на приобретение модульных домиков, в которых будут размещать туристов, благоустройство территории, возведение банных комплексов, капитальные ремонт и монтажные работы, а также благоустройство объектов инфраструктуры сельского туризма и устройство игровых и спортивных площадок для детей, бассейнов.

Список проектов:

  • Эко-отель «Камский Трофей»;
  • «Аграрный Кукмор из первых уст: первый туристический кластер кооперации объектов малых форм хозяйствования»;
  • Создание агротуристического комплекса «Алан»;
  • Фермерское хозяйство с татарским гостеприимством «У Марса классно»;
  • Проект развития сельского туризма «Прибой»;
  • Эко-агро-туристический комплекс «КамРай»;
  • Комфортная база отдыха «Олуяз с форелево-медовым колоритом»;
  • «„Экоферма и Бобровый ручей“ — тишина среди холмов».
Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

19 часов назад

На территории Казани обнаружено редкое растение

Новости Казани

день назад

Это был метеорит: казанцам объяснили, что падало в небе над городом

морка тараканов в москве

Новости Казани

день назад

Посыпались жалобы: Власти Казани прокомментировали состояние пляжа у Изумрудного озера

Интересное в Казани

3 дня назад

Эволюция продаж недвижимости. Как казанским риелторам получить новые возможности для работы

монтаж вентиляции в Самаре

Новости Казани

18 часов назад

Задержались на пути в Татарстан: в Петербурге из-за пчел задержали рейс самолета в Казань

Новости Казани

день назад

Дочь министра обороны Шойгу посетила Татарстан

Новости Казани

день назад

Осторожно, заморозки!: В Татарстане объявлено штормовое предупреждение

Новости Казани

час назад

Стоимость "квадрата" - не меньше 200 тысяч: в Казани в центре Суконной слободы появится ЖК
Лонгриды
2 дня назад

«Пьяный дебошир кидался на людей»: как в Иннополисе отпраздновали день города

«Пьяный дебошир кидался на людей»: как в Иннополисе отпраздновали день города

Новости Казани

3 минуты назад

"Мощное вторжение холода": Роман Вильфанд пообещал 11 регионам сильное похолодание, Татарстан попал в список

Новости Казани

23 минуты назад

"Мистер сидр" стал для всех страшным уроком: в Набережных Челнах проведут массовые проверки в магазинах

Новости Казани

33 минуты назад

Общая стоимость - 112 миллионов: в Татарстане 8 проектов примут участие в конкурсе на гранты

Новости Казани

53 минуты назад

Получит "Москвич": стало известно, какие призы ждут абсолютного батыра Набережных Челнов
Перекроют до следующего года: в Казани закроют проезд по участку Дубравной
Новости Казани
18 минут назад

Перекроют до следующего года: в Казани закроют проезд по участку Дубравной

Новости Казани

час назад

Похолодает до -3: в Татарстан идет аномальное похолодание

Новости Казани

час назад

Завершилось ярким салютом: в Казани с размахов отметили День России

Новости Казани

час назад

Пчелы облепили трап: в аэропорту из-за нашествия насекомых произошла задержка рейса
Гид по Казани: акции, скидки и необычные предложения города
Гид по скидкам Казани
6 дней назад

Гид по Казани: акции, скидки и необычные предложения города