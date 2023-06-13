Общая стоимость - 112 миллионов: в Татарстане 8 проектов примут участие в конкурсе на гранты

В конкурсе на гранты для развития агротуризма поучавствуют 8 проектов из Татарстана

В конкурсе министерства сельского хозяйства РФ по предоставлению гранта "Агротуризма" будут принимать участие восемь проектов от Татарстана, сообщает БИЗНЕС Online. Их общая стоимость составит 112 миллионов рублей, а суммарно они претендуют поти на 84 миллиона рублей грантов.

Директор ГБУ "Центр компетенций по развитию сельскохозяйственной кооперации в РТ" Диляра Шувалова отметила, что в основном перечень расходов претендентов на грант "Агротуризм" направлен на приобретение модульных домиков, в которых будут размещать туристов, благоустройство территории, возведение банных комплексов, капитальные ремонт и монтажные работы, а также благоустройство объектов инфраструктуры сельского туризма и устройство игровых и спортивных площадок для детей, бассейнов.

Список проектов: