Общая стоимость - 112 миллионов: в Татарстане 8 проектов примут участие в конкурсе на гранты
В конкурсе министерства сельского хозяйства РФ по предоставлению гранта "Агротуризма" будут принимать участие восемь проектов от Татарстана, сообщает БИЗНЕС Online. Их общая стоимость составит 112 миллионов рублей, а суммарно они претендуют поти на 84 миллиона рублей грантов.
Директор ГБУ "Центр компетенций по развитию сельскохозяйственной кооперации в РТ" Диляра Шувалова отметила, что в основном перечень расходов претендентов на грант "Агротуризм" направлен на приобретение модульных домиков, в которых будут размещать туристов, благоустройство территории, возведение банных комплексов, капитальные ремонт и монтажные работы, а также благоустройство объектов инфраструктуры сельского туризма и устройство игровых и спортивных площадок для детей, бассейнов.
Список проектов:
- Эко-отель «Камский Трофей»;
- «Аграрный Кукмор из первых уст: первый туристический кластер кооперации объектов малых форм хозяйствования»;
- Создание агротуристического комплекса «Алан»;
- Фермерское хозяйство с татарским гостеприимством «У Марса классно»;
- Проект развития сельского туризма «Прибой»;
- Эко-агро-туристический комплекс «КамРай»;
- Комфортная база отдыха «Олуяз с форелево-медовым колоритом»;
- «„Экоферма и Бобровый ручей“ — тишина среди холмов».