Общая площадь - 6 тысяч квадратных метров: в Казани еще два участка изымут для реконструкции Горьковского шоссе

В Кировском районе Казани еще два участка пойдут на реконструкцию Горьковского шоссе

В сборнике документов исполкома города было опубликовано постановление, согласно которому в Кировском районе Казани еще два участка изымут в связи с проведением работ по реконструкции Горьковского шоссе.

Площадь первой территории - 4,5 тысячи квадратных метров. Участок предназначается для многоквартирных домов, на первых этажам которых будут расположены объекты общественного питания.

Вторая территория по своей площади составит 1,5 тысячи квадратных метров. Она была предназначена для детского оздоровительного комплекса "Полет".

Постановление будет направлено собственникам земли в течение десяти дней с момента принятия документа. Помимо этого, будет проведена оценка рыночной стоимости участков.