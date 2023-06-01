Новости Казани
· Полина Модестова

Общая площадь - 6 тысяч квадратных метров: в Казани еще два участка изымут для реконструкции Горьковского шоссе

В Кировском районе Казани еще два участка пойдут на реконструкцию Горьковского шоссе
Подписаться в Telegram

В сборнике документов исполкома города было опубликовано постановление, согласно которому в Кировском районе Казани еще два участка изымут в связи с проведением работ по реконструкции Горьковского шоссе.

Площадь первой территории - 4,5 тысячи квадратных метров. Участок предназначается для многоквартирных домов, на первых этажам которых будут расположены объекты общественного питания.

Вторая территория по своей площади составит 1,5 тысячи квадратных метров. Она была предназначена для детского оздоровительного комплекса "Полет".

Постановление будет направлено собственникам земли в течение десяти дней с момента принятия документа. Помимо этого, будет проведена оценка рыночной стоимости участков.

Следующая новость ↓

Популярное

Общество

23 часа назад

C 1 сентября учебный год станет короче: школьники затанцевали от радости после нового заявления Госдумы

Общество

21 час назад

Исход будет таким же, как и 80 лет назад: непревзойденный математик вычислил точный исход конфликта

уборка борщевика цена

Общество

19 часов назад

Начнут набирать ограниченно годных и судимых: Госдума примет соответствующий законопроект

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Куда пойти в Казани вечером: гид по необычным локациям города

изготовление чучел животных в Санкт-Петербурге

Новости Казани

день назад

В Татарстане из-за газового баллона взорвался дом

Новости Казани

день назад

В Казани будут судить педофила за насилие над несовершеннолетней

Новости Казани

8 часов назад

На въезде в Зеленодольск планируется построить "Городские термы"

Новости Казани

день назад

Ученый КФУ назвала самый чистый водоем для купания и отдыха в Казани
Новости Казани
3 дня назад

В Татарстане в июне планируется выпустить первые карты жителя республики

В Татарстане в июне планируется выпустить первые карты жителя республики

Новости Казани

7 минут назад

Протяженность ветки составит 5,75 км: появился проект первого участка второй линии метро в Казани

Новости Казани

час назад

Общая площадь - 6 тысяч квадратных метров: в Казани еще два участка изымут для реконструкции Горьковского шоссе

Новости Казани

час назад

Руководит взаимодействием с практическим здравоохранением: стало известно имя проректора КГМУ

Новости Казани

час назад

Соединят красивым мостиком: в Казани в одном саду возведут православный храм и мечеть
После ремонта стало в пять раз больше: в Казани открылся детский инклюзивный центр
Новости Казани
час назад

После ремонта стало в пять раз больше: в Казани открылся детский инклюзивный центр

Новости Казани

час назад

Дороги будут перекрыты: в Казани два дня будет идти "Духов день в Суконной слободе"

Новости Казани

час назад

В следующем месяце будет еще один: в Казани два новых пассажирских корабля спустили на воду

Новости Казани

2 часа назад

Скончался на месте: в Казани в результате страшной аварии погиб человек
Гид по Казани: акции, скидки и необычные предложения города
Гид по скидкам Казани
4 дня назад

Гид по Казани: акции, скидки и необычные предложения города