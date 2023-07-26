Новости Казани
· Полина Модестова

Обращались в Центр занятости: 240 подростков Казани нашли работу на время каникул

В Казани 240 подростков нашли работу на время каникул
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В этом году в Центр занятости населения для поиска работы на время каникул обратились 480 подростков Казани и 240 из них были успешно трудоустроены.

Наиболее часто школьники занимаются ремонтом, благоустройством, озеленением, а также ухаживают за мемориалами и памятниками. Подростки могут работать и на промшыленных и сельскохозяйственных предприятиях, а также в зоопарке.

На портале «Работа России» для несовершеннолетних жителей Казани было размещено 160 вакансий, среди которых администратор-консультант, помощник официанта, горничная, стюард и другие. Ознакомиться с полным списком можно по ссылке.

В ЦЗН напомнили, что подростки, которые нашли работу через учреждения, полагается материальная поддержка в размере 2 250 рублей за отработанный месяц.

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