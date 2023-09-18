Обогнала Алтай и Крым: Казань стала одним из самых популярных направлений для осеннего отдыха

Казань оказалась на 4 месте среди популярных для осеннего отдыха городов

Казань вошла в список наиболее популярных среди российских туристов города, которые они выбирают для осеннего отдыха. Выше оказались только Санкт-Петербург, Северный Кавказ и Краснодарский край. Отмечается, что столице Татарстана удалось обойти Алтай и Крым по популярности.

Как сообщают эксперты SuperJob, доля россиян, которые планируют взять отпуск осенью, сократилась. В прошлому году о намерении отказаться от осеннего отдыха заявили 54% граждан стран, а в 2023 году их стало уже 62%. Среди зарубежных направления наиболее популярны сейчас Египет, Беларусь и турция.

Опрос проводился с 13 по 15 сентября 2023 года. Участие в нем приняли 1 600 человек, проживающие в 384 населенных пунктах всех федеральных округов.