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"Облик здания был согласован еще год назад": в Казани приступили к строительству нового здания МВД по РТ

Новое здание для полиции строят в центре Казани в июне 2023 года
"Облик здания был согласован еще год назад": в Казани приступили к строительству нового здания МВД по РТ

Яна Лаушкина

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В Казани приступили к строительству нового здания управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ. Известно, что штаб-квартира будет расположена на месте служебной парковки управления МВД РФ по Казани, возле перекрестка улиц Карла Фукса и Большой Красной. На площадке приступили к работам: забивают сваи, территорию оградили.

Облик здания был согласован еще год назад на градостроительной комиссии президента РТ Рустама Минниханова. Первый этаж здание будет облицован плитами рустованного гранита, а второй и третий - штукатуркой. Фасад будут украшать пилястры и балясины. Отмечается, что объект постарались сделать приближенным по стилистике к зданию УВД. Проблемой стала лишь стоянка машин, так как в изначальный проект парковка заложена не была. В связи с этим Минниханов поручил проработать вопрос паркинга для служебных автомобилей, сообщает «БИЗНЕС Online».

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