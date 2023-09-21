Обеспечат безопасность вблизи: в Казани два жилых дома были признаны аварийными

Два дома по улице Тунакова в Казани признаны аварийными и будут расселены до 2026 года

Два многоквартирных дома Казани были признаны аварийными и подлежащими сносу. Информация об этом появилась в новом сборнике документов и правовых актов исполкома Казани. Речь в данном случае идет о домах №66 и 64 на Тунакова.

Аварийные дома должны снести в течение шести месяцев. Управление жилищной политики исполкома должно будет до 1 января 2026 года принять меры по расселению граждан, проживающих в этих домах. Администрация Московского и Кировского районов же должна обеспечить безопасность возле аварийных домов.

Напомним, что в доме №64 находится республиканских наркологический диспансер. Пока что нет информации о том, что будет с ним.