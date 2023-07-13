Объехал в кабине площадки во дворах: депутат ГД отработал смену на мусоровозе

В Казани депутат ГД Илья Вольфсон отработал смену на мусоровозе в Авиастроительном районе

Депутат Госдумы РФ Илья Вольфсон совместно с генеральным директором УК "ПЖКХ" Евгением Чекашовым и рабочей бригадой в кабине мусоровоза объехали контейнерные площадки во дворах и поселках Авиастроительного района Казани. Они вместе провели оценку их состояния, а также пообщались с местными жителями. После объезда была проанализирована работа сортировочной станции, где мусор разделяют на фракции, прессуют и отправляют на переработку или полигон.

У водителя мусоровоза депутат и глава УК узнали детали его работы, спросили о проблемах, с которыми сталкиваются рабочие каждый день. Как отметил Евгений Чекашов, сегодня УК "ПЖКХ" ставит задачу оставлять контейнерную площадку чистой. Илья Вольфсон отметил, что на данный момент есть необходимость вводить новые стандарты контейнерных площадок, а также усиливать контроль и проводить разъяснительную и воспитательную работу с подрастающим поколением.