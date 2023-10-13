Нужно лишь записать голосове: разработчики Казани создали сервис, который диагностирует болезнь Паркинсона по голосу

Разработчики из Казани создали сервис диагностики болезни Паркинсона по голосу

Разработчики из Казани создали систему, которая позволяет выявлять первые признаки развития болезни Паркинсона по голосу, о чем сообщает ТАСС.

Технология искусственного интеллекта анализирует аудиозаписи с голосами пациентов и выявляет специфические для болезни паттерны речи, которые проявляются еще на ранних стадиях заболевания. Среди них, к примеру, определенное произношение долгих тянущих звуков и другие особенности.

Пользователь сервиса может отправить голосовое сообщение самостоятельно, либо же наговорить его, обратившись по специальному номеру. После этого нейросеть, которая была обучена на основе данных пациентов с болезнью Паркинсона, и здоровых людей, обработает сообщение и выдаст результат с оценкой вероятности наличия заболевания. Диагностика проводится без привязки к месту нахождения врача и специализированного оборудования.

Сервис начнет работать уже в ноябре как полноценная онлайн-услуга. В 2024 году его хотят предложить внедрить в медучреждения.