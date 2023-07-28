Нужно будет предусмотреть несколько моментов: в Казани обсуждают возможность закупить автобусы с кондиционерами

Ассоциация АТП РТ просит Минтранс установить кондиционеры в автобусах Казани

Перевозчики Казани выступают за установку кондиционеров автобусах, а также призывают министра транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарита Ханифова оценить качество автобусов самостоятельность, сообщил председатель ассоциации автотранспортных предприятий Татарстана Сергей Темляков.

Он рассказал, что, как считают сами перевозчики, в автобусах Казани необходимо установить кондиционеры. Он также отметил, что министр часто выезжает на строительство мостов и дорог, однако его ни разу не видели в красных казанских автобусах.

Для того, что приобрести автобусы с кондиционерами, необходимо, как заявляет председатель ассоциации АТП РТ, предусмотреть несколько моментов. К примеру тот факт, что расходы на содержание такого транспорта будут на 30% выше. Помимо этого, для обслуживания кондиционеров в штате автотранспортных предприятий нужно создать специальную службу и закупить оборудование. Также важно разработать регламент для избежания жалоб от пассажиров и учета пожеланий.