Новорождённых детей в Казани выписывают в новогодний шапочках

В преддверии Нового года в перинатальном центре городской больницы No7 Казани стартовала уникальная праздничная акция, передаёт Татар-информ. Всех новорожденных выписывают домой в ярких новогодних шапочках, добавляя радости их семьям. Этот необычный жест стал настоящим символом тепла и заботы в праздничные дни.



Заместитель главного врача по акушерству и гинекологии центра Татьяна Шигабутдинова поделилась, что идея зародилась в рамках празднования Года семьи. Центр открыл свои двери 23 февраля 2024 года, и с тех пор здесь появилось на свет более 9 316 малышей.



Среди тех, кто стал частью этой инициативы, была семья Алины и Николая Боковых. Недавно переехавшие из Ноябрьска в Казань, они стали счастливыми родителями второго сына. Выписка малыша в новогоднем стиле стала для них особенным моментом.



Особое внимание уделили и тем малышам, которые остаются в отделении интенсивной терапии. Новорожденные в кювезах согреваются под яркими красными одеялами и украшаются праздничными шапочками, чтобы даже в непростых условиях чувствовался дух праздника.



Акция, впервые проведенная в этом году, уже получила множество положительных отзывов. Коллектив перинатального центра планирует сделать ее ежегодной традицией, чтобы каждая семья, встретившая Новый год с рождением малыша, ощутила непередаваемую атмосферу праздника.