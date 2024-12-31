Новости Казани
· 16+ · Анастасия Шагалеева

Новорождённых детей в Казани выписывают в новогодний шапочках

В преддверии Нового года в перинатальном центре...

tatarstan24.tv

Подписаться в Telegram

В преддверии Нового года в перинатальном центре городской больницы No7 Казани стартовала уникальная праздничная акция, передаёт Татар-информ. Всех новорожденных выписывают домой в ярких новогодних шапочках, добавляя радости их семьям. Этот необычный жест стал настоящим символом тепла и заботы в праздничные дни.

Заместитель главного врача по акушерству и гинекологии центра Татьяна Шигабутдинова поделилась, что идея зародилась в рамках празднования Года семьи. Центр открыл свои двери 23 февраля 2024 года, и с тех пор здесь появилось на свет более 9 316 малышей.

Среди тех, кто стал частью этой инициативы, была семья Алины и Николая Боковых. Недавно переехавшие из Ноябрьска в Казань, они стали счастливыми родителями второго сына. Выписка малыша в новогоднем стиле стала для них особенным моментом.

Особое внимание уделили и тем малышам, которые остаются в отделении интенсивной терапии. Новорожденные в кювезах согреваются под яркими красными одеялами и украшаются праздничными шапочками, чтобы даже в непростых условиях чувствовался дух праздника.

Акция, впервые проведенная в этом году, уже получила множество положительных отзывов. Коллектив перинатального центра планирует сделать ее ежегодной традицией, чтобы каждая семья, встретившая Новый год с рождением малыша, ощутила непередаваемую атмосферу праздника.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

20 часов назад

В Лаишевском районе Татарстана прошла церемония открытия двух новых ФАП

Новости Татарстана

день назад

На новогодние праздники в Татарстане начали работать 54 глэмпинга

самое лучшее средство от тараканов в квартире купить топ 10

Новости Казани

16 часов назад

ХК «Ак Барс» проиграл «Северстали» после эпичного гола за 17 секунд до финала

Новости России

3 дня назад

Режим работы Сбера с 28 декабря по 9 января

ремонт стиральной машины ардо в Санкт-Петербурге

Новости Казани

день назад

Раис Татарстана отправил поздравление ЖВК «Динамо-Ак Барс» с победой в финале Кубка России

Новости Казани

18 часов назад

Найден 80-миллионный пассажир МУП «Метроэлектротранса» Казани

Новости Татарстана

21 час назад

Мемориал «Вечный огонь» в Татарстане определили объектом культурного наследия

Новости Казани

день назад

Гостиницы в Казани взвинтили неадекватные цены на Новый год
Новости Татарстана
22 часа назад

В Татарстане нашли массовые нарушения безопасности в новогодних городках

В ряде районов Татарстана выявлены серьезные на...

Новости Казани

11 минут назад

Ильсур Метшин поздравил казанцев с наступающим Новым Годом

Новости Татарстана

16 минут назад

В Казани могут построить новые платные дороги

Новости Казани

31 минуту назад

Исполком Казани рассказал о результатах ремонта дорог в 2024 году

Новости Казани

46 минут назад

Новорождённых детей в Казани выписывают в новогодний шапочках
Елочные базары в Казани: где купить елку и скол...
Лонгриды
2 дня назад

Елочные базары в Казани: где купить елку и сколько это стоит?

Новости Татарстана

час назад

Рустам Минниханов оставил татарстанцам новогоднее поздравление

Новости Казани

2 часа назад

Аэропорт Казани возобновил работу: ограничения на прием и вылет самолетов сняты

Новости Казани

3 часа назад

Казанцев предупредили, в каких местах разрешено запускать фейерверки
билайн вместе с татарстанцами запланирует места...
Важное в РТ
4 дня назад

билайн вместе с татарстанцами запланирует места, где нужно улучшить связь