Стало известно содержание предсмертной записки начальника ГИБДД Нурлатского района Татарстана

"Никогда не отмоюсь от позора": что написал в предсмертной записке начальник ГИБДД Нурлатского района перед суицидом в кабинете
Фото: открытые источники
Стали известны подробности суицида 32-летнего руководителя ГИБДД Нурлатского района Дениса Агеева. Об этом сообщает "Лента.ру".
Напомним, тело офицера полиции нашли в рабочем кабинете, рядом лежал пистолет. Также была обнаружена и предсмертная записка, в которой полицейский извинился за поступки, которые совершил, и написал, что он "никогда не отмоется от позора".
В день смерти Агеева у него родился сын.
Сейчас в МВД РТ выясняют обстоятельства смерти и причины трагедии.