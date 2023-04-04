Стало известно содержание предсмертной записки начальника ГИБДД Нурлатского района Татарстана

Стали известны подробности суицида 32-летнего руководителя ГИБДД Нурлатского района Дениса Агеева. Об этом сообщает "Лента.ру".

Напомним, тело офицера полиции нашли в рабочем кабинете, рядом лежал пистолет. Также была обнаружена и предсмертная записка, в которой полицейский извинился за поступки, которые совершил, и написал, что он "никогда не отмоется от позора".

В день смерти Агеева у него родился сын.

Сейчас в МВД РТ выясняют обстоятельства смерти и причины трагедии.

