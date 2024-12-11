Депутатов Госсовета Татарстана просят соблюдать дисциплину и не прогуливать

Председатель комитета Государственного совета Татарстана по законности и правопорядку Александр Чубаров призвал депутатов неукоснительно следовать установленному порядку работы на заседаниях. Об этом сообщает «Бизнес Онлайн».

Чубаров подчеркнул, что пропускать сессии парламента недопустимо, и пообещал лично контролировать посещаемость. Он подчеркнул, что вопрос дисциплины становится всё более актуальным.

Кроме того, выяснилось, что депутатам заранее отправляются приглашения на электронную почту. У них есть возможность выбрать, принять, обдумать или отклонить их.