Депутатов Госсовета Татарстана просят соблюдать дисциплину и не прогуливать
Председатель комитета Государственного совета Татарстана по законности и правопорядку Александр Чубаров призвал депутатов неукоснительно следовать установленному порядку работы на заседаниях. Об этом сообщает «Бизнес Онлайн».
Чубаров подчеркнул, что пропускать сессии парламента недопустимо, и пообещал лично контролировать посещаемость. Он подчеркнул, что вопрос дисциплины становится всё более актуальным.
Кроме того, выяснилось, что депутатам заранее отправляются приглашения на электронную почту. У них есть возможность выбрать, принять, обдумать или отклонить их.
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