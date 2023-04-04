Утром 4 апреля стало известно о смерти руководителя отдела ГИБДД по Нурлатскому району Татарстана Дениса Агеева.

В МВД РТ подтвердили, что Агеев был найден мертвым в своем рабочем кабинете. Тело офицера обнаружили накануне вечером, рядом с ним лежал табельный пистолет.

Сотрудники МВД РТ проводят проверку по факту трагедии.

Известно, что Денис Агеев стал руководителем отдела ГИБДД Нурлатского района летом 2022 года. Он учился в Казанском юридическом институте МВД, а ранее служил замкомом второго взвода третьей роты ДПС спецбатальона ГИБДД МВД по РТ. Ему было 32 года.

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